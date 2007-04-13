Ющенко зібрався ”нацькувати” Януковича на Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд невідкладно врегулювати питання економічно необгрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі Президента до прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

В.ЮЩЕНКО зазначає, що на виконання Указу Президента від 06.02.07 № 77 «Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги» уряд мав удосконалити протягом першого кварталу 2007 року нормативно-правові акти, що регулюють формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, визначивши граничний рівень рентабельності житлово-комунальних послуг, адміністративних витрат при формуванні тарифів на ці послуги, нормативів втрат ресурсів при виробництві, транспортуванні та постачанні послуг. Однак зазначені зміни до цього часу не внесені.

Глава держави просить особистого втручання прем’єр-міністра з метою забезпечення належного виконання зазначеного вище указу, а також опрацювання наступних пропозицій керівників місцевих органів влади, висловлених під час робочих поїздок Президента до регіонів та нарад з головами обласних і районних державних адміністрацій:

удосконалення системи управління у сфері тарифоутворення, зокрема, шляхом утворення незалежних регулюючих комісій;

проведення в обов`язковому порядку на місцевому рівні громадських слухань щодо тарифів на житлово-комунальні послуги;

продовження роботи щодо приведення до економічно обгрунтованого рівня ціни на газ для населення з метою зменшення перехресного субсидування у цій сфері з одночасним запровадженням додаткових заходів з підвищення соціального захисту споживачів з низьким рівнем доходів;

врегулювання на законодавчому рівні питання стосовно визначення рівня тарифів на житлово-комунальні послуги, що надаються підприємствами спільної власності територіальних громад та у випадках надання послуг іншій територіальній громаді.