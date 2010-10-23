Азаров вважає абсурдом заяви про економічний провал

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає абсурдними заяви представників опозиції про несанкціоновану емісію гривні в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Останнім часом доводиться чути багато «нісенітниць», якщо говорити українською мовою, про економічну ситуацію в країні. Йдеться про якусь необгрунтовану емісію, про те, що нібито якийсь економічний провал в країні. Це повна нісенітниця, безглуздість, і я б назвав це абсурдом – називати біле чорним», - заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр визнав, що в країні дійсно є проблеми, які не можна вирішити «за один день», проте вони поступово вирішуються, і не бачити цього не можна. «Не бачити, що ці проблеми вирішуються, не можна... Кожен, у кого є хороший зір, кожен, хто бачить, що відбувається в країні, може сам відповісти на ці питання. Єдине, неприємно, коли своїми заявами політики намагаються внести руйнівний хаос і створити панічні настрої в нашій країні», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ у Верховній Раді спробує зупинити несанкціоновану емісію грошей в Україні. "Дуже прикро, що сьогодні, коли немає кризи, влада включила друкарський верстат", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.