ПСПУ: на Донеччині скрізь зафіксовані вкидання та "каруселі"

У Донецькій області повсюдно на виборчих дільницях було зафіксоване незаконне масове вкидання бюлетенів у виборчі скриньки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Донецьку заступник голови Прогресивної соціалістичної партії України, кандидат у мери Донецька від ПСПУ Володимир МАРЧЕНКО.

За його словами, в Донецькій області на виборчих дільницях «вкидання відбувається повсюдно, спостерігачів не допускають до нормального підрахунку голосів, і ми очікуємо масового вкидання, і підміну бюлетенів, зокрема і в повному обсягу».

В.МАРЧЕНКО відзначив, що стосовно всіх фактів цих порушень представники ПСПУ зверталися в міліцію і фіксували фальсифікації.

«Було вкидання бюлетенів, причому працювали бандитські групи, які за командою виводили представників нашої партії і наших кандидатів з дільниць, то вони заважали здійснити нахабне публічне вкидання. Це було, наприклад, у місті Дзержинську на декількох дільницях», - розповів партійний лідер. При цьому він відзначив, що в Дзержинську «побили наших кандидатів у депутати, порізали шини автомобіля, і група із шести бандитів забезпечувала вкидання за потурання комісій та бездіяльності правоохоронних органів».

Аналогічний приклад із вкидання бюлетенів В.МАРЧЕНКО навів по місту Донецьку.

«У Пролетарському районі Донецька прийшла ще братва, 10 молодиків, добре підготовлених хлопців і, в принципі, терором і залякуванням фізичної розправи вигнала з дільниць наших представників, аби забезпечити потрібне для Партії регіонів голосування», - сказав кандидат.

«Тому говорити про демократизм проведеної виборчої кампанії, і про чесне, вільне волевиявлення жителів Донецької області під час виборів депутатів до місцевих рад і міських голів на наш погляд не доводиться», - підсумував В.МАРЧЕНКО.

***

Представники ПСПУ зафіксували також застосування технології «карусель» при голосуванні на виборах до місцевих органів влади, повідомив Володимир МАРЧЕНКО.

«Ми зафіксували «карусель» при голосуванні. Ми сфотографували мікроавтобуси, які возили людей, - розповів партійний лідер. - Причому, на автобусі було оголошення, що для проведення виборчої кампанії комісія така-то запрошує взяти участь у виборах».

«Річ у тому, що бюджетом гроші в комісії не виділяли, отже, хто проплачував ці автобуси – залишається під питанням», - зазначив В.МАРЧЕНКО. Він також сказав, що його однопартійцями в Донецькій області були масово зафіксовані протизаконні факти підвезення виборців до дільниць для голосування.

За словами В.МАРЧЕНКА, це лише деякі факти, «які доводять, що в Донецькій області демократичних виборів не було».