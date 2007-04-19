Наша Україна виключила з блоку партію Кінаха

На міжпартійному з’їзді Блоку “Наша Україна” прийнято рішення про виключення Партії промисловців і підприємців зі складу Блоку “Наша Україна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, за таке рішення проголосували 248 делегатів з’їзду, проти – 1.

У ході з’їзду, зокрема, зазначається, що таке рішення було прийнято “керуючись нормою ст.12 закону про політичні партії України, зважаючи на власне рішення ПППУ про перехід до складу коаліції, створеної Партією регіонів, КПУ та СПУ, у зв’язку з порушенням принципів та програмних засад Блоку “Наша Україна” та відповідно до п.10 Угоди про створення Блоку “Наша Україна”.

З’їзд також вніс відповідні зміни до Угоди про створення Блоку “Наша Україна”.

Рішення набуло чинності з дня його прийняття.