Наша Україна обнулила виборчий список-2006

З’їзд блоку «Наша Україна» скасував список кандидатів у депутати на парламентські вибори, які відбулися у березні 2006 року, починаючи від 88 номеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це за результатами з’їзду повідомив голова партії НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що тепер це рішення буде направлено до ЦВК, яка має його затвердити.

За словами В.КИРИЛЕНКА, після відповідного рішення ЦВК має відбутися ще один з’їзд блоку, на якому планується прийняти рішення про дострокове припинення повноважень чинних народних депутатів від блоку «Наша Україна».

В.КИРИЛЕНКО повідомив, що станом на даний момент «Наша Україна» разом із БЮТ зібрали вже більше 150 підписів депутатів про вихід із фракцій НУ та БЮТ, і до кінця дня ці політичні сили розраховують зібрати підписи всіх чинних народних депутатів від цих блоків. Він нагадав, що це дасть можливість зробити недієздатним парламент нинішнього скликання.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, В.КИРИЛЕНКО заявив, що це робиться через те, що “Наша Україна” та БЮТ мають сумніви в об’єктивності майбутнього рішення КСУ щодо відповідності Конституції указу Президента про розпуск парламенту.