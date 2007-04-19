Червоній: “Українська правиця” отримає 3-4%

Колишній голова Рівненської державної адміністрації, голова обласної організації Української народної партії Василь ЧЕРВОНІЙ висловив упевненість, що під час дострокових парламентських виборів блок «Українська правиця» набере не менше 3-4 відсотків голосів виборців і потрапить до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧЕРВОНІЙ заявив в інтерв’ю журналістам. На його переконання, право-радикальна ідеологія нині затребувана українським електоратом і, зважаючи на малий відсоток представництва українців у нинішньому складі парламенту, її носії мають великі шанси туди знову потрапити.

Сам В.ЧЕРВОНІЙ посів 18 місце у виборчому списку «Української правиці». Крім нього, у цьому списку ще 6 представників Рівненщини.

Також В.ЧЕРВОНІЙ висловив сподівання, що до виборчого блоку «правиці» долучаться і Конгрес українських націоналістів та ВО «Свобода».