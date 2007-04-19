“Народна самооборона” не чіпатиме задурених симпатиків Регіонів

Громадянський рух “” розцінює запит депутатів з Партії регіонів до міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА про можливі провокації з боку опозиції як нагнітання напруженості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГР “Народна самооборона”.

“У зв’язку із запитом низки депутатів від фракції Партії регіонів нелегітимної Верховної Ради до міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА щодо “провокацій опозиції”, прес-служба “Народної самооборони” заявляє, що категорично заперечує методи і засоби владарювання антикризової коаліції взагалі і Партії регіонів зокрема”.

“Народна самооборона” визнає право прихильників коаліції на мирний протест і поважає їх право помилятися у своєму електоральному виборі”, - наголошується в повідомленні.

Зважаючи на таку принципову позицію, «Народна самооборона» відповідально заявляє, що її прихильники не можуть вчиняти жодних «провокаційних чи протизаконних дій проти будь-кого», а проти задурених учасників мирних акцій – в першу чергу.

Тому “Народна самооборона” розглядає згаданий запит як спробу нагнітання напруженості, корені якої можуть походити від іноземних радників Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні члени Партії регіонів - Павло БУРЛАКОВ, Олександр КОЗУБ, Юлія КОВАЛЕВСЬКА, Віталій ЗАБЛОЦЬКИЙ - звернулись до міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА з проханням попередити провокації опозиції. Вони заявили: “За наявними даними, вже найближчим часом представники так званої «непримиренної опозиції» (зокрема, ватажки „Народної самооборони” Ю.ЛУЦЕНКО та Д.ЖВАНІЯ, а також їхні прихильники з організацій „Пора”, „Тризуб”, УНА-УНСО тощо) мають намір організувати на вулицях столиці масові заворушення, бійки та всілякі провокаційні дії по відношенню до працівників правоохоронних органів та громадян, що беруть участь у мирних акціях на вулицях Києва”.

Також сьогодні Департамент зв’язків з громадськістю МВС розповсюдив повідомлення про те, що у найближчі дні працівники міліції “здійснюватимуть поверховий огляд підозрілих осіб на предмет виявлення і вилучення заборонених предметів та речей, а також вибірково перевірятиме наметові містечка, розташовані в громадських місцях Києва”.