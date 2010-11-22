Янукович прибув до Брюсселя
11:45, 22 листопада 2010Політика
1718 0
Зустрінеться з Ромпеєм і Баррозу у вузькому колі
Офіційна делегація України на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прибула до Брюсселя для участі у саміті Україна – Європейський Союз.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми робочого візиту, у палаці «Валь Дюшес» відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з президентом Європейської ради Германом Ван РОМПЕЄМ та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ у вузькому колі.
Далі сторони проведуть пленарне засідання саміту та підпишуть двосторонні документи.
Після робочого ланчу запланований спільний підхід до преси В.ЯНУКОВИЧА, Г.РОМПЕЯ та Ж.М.БАРРОЗУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter