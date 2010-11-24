Кримський спікер: питання російської мови для нас наріжне

Голова Верховної Ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ заявив, що основним питанням, яке має бути постійно на контролі постійної комісії парламенту автономії з культури, справ молоді та спорту, є використання російської мови в регіоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі кримського парламенту.

«Ми повинні повернути ту ситуацію, що була в Криму раніше. Неприпустимо, коли в листуванні всередині автономії чиновники відмовляються від російської мови», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ на засіданні комісії з культури.

Він заявив, що Верховна Рада Криму завжди виступала ініціатором політичних і культурних акцій на підтримку російської мови і це потрібно продовжувати.

«Питання використання російської мови для нас наріжне», - наголосив кримський спікер, який є членом Партії регіонів.