Кримський спікер: питання російської мови для нас наріжне
Чиновникам не дадуть від неї відмовитися
Голова Верховної Ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ заявив, що основним питанням, яке має бути постійно на контролі постійної комісії парламенту автономії з культури, справ молоді та спорту, є використання російської мови в регіоні.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі кримського парламенту.
«Ми повинні повернути ту ситуацію, що була в Криму раніше. Неприпустимо, коли в листуванні всередині автономії чиновники відмовляються від російської мови», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ на засіданні комісії з культури.
Він заявив, що Верховна Рада Криму завжди виступала ініціатором політичних і культурних акцій на підтримку російської мови і це потрібно продовжувати.
«Питання використання російської мови для нас наріжне», - наголосив кримський спікер, який є членом Партії регіонів.