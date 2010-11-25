Тарасюк: опозиція не має ніякого відношення до організації протестів

Лідер Народного руху України, голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК заявляє, що опозиція не має ніякого відношення до організації протестних акцій підприємців.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Опозиція внесла близько 800 поправок (до проекту Податкового кодексу) - це показник ставлення опозиції. Тому не треба штучно прив’язувати опозицію і політичні партії до організації цих протестів, в той же час неправильно і відокремлювати зовсім опозиційних політиків від протестних акцій», - зауважив він.

Б.ТАРАСЮК також заявив, що коли протестувальники звернулися до нього за допомогою, він її надав, оскільки це був його обов’язок як народного депутата. «До мене звернулися з проханням довести до відома представників Європейського Союзу зміст звернення учасників протестних акцій, і я це зробив: я і моя команда зробили переклад цього звернення на англійську мову, і із своїм супроводжувальним листом я направив документ на ім’я президента Європейського парламенту Єжі БУЗЕКА. Я знаю, що він його отримав і ознайомився із змістом цього звернення», - запевнив народний депутат.

Разом із тим Б.ТАРАСЮК зауважив, що не може робити висновки відносно подальшої долі цього листа: «Чи цей лист став предметом розгляду у Європарламенті, чи ні - то інша справа. Особисто я вважаю, що президент Європарламенту довів до відома депутатів це звернення”.