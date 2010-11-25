Міліція нарахувала на Майдані 4 тисячі пікетувальників
10:21, 25 листопада 2010Політика
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Міліціонерів - півтори тисячі
Станом на 10.00 на Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 4 тис. підприємців, які протестують проти нового Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Головному управлінні МВС у Києві.
При цьому в міліції зауважили, що, зокрема, з різних регіонів України на акцію протесту прибули три потяги і 9 автобусів зі Львова та Житомира.
Охорону громадського порядку забезпечують 1500 співробітників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, включаючи резерви.
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