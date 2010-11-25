Підприємці вирушили з Майдану на Банкову

Підприємці вирушили з Майдану Незалежності до Адміністрації Президента, де вимагатимуть від глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, колона учасників акції протесту рухається вулицею Інститутська до будівлі Адміністрації Президента на вулиці Банковій.

Підприємці йдуть по тротуару, а також частково про проїжджій частині вулиці. У цей час рух автомобілів по вулиці Інститутській частково заблокований.

Перед цим депутат Київради Віталій КЛИЧКО виступив перед підприємцями на Майдані й підтримав їхні вимоги змусити владу скасувати Податковий кодекс. В.КЛИЧКО закликав їх боротися до перемоги.