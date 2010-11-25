До Адміністрації Януковича пустили вісьмох переговорників

Представники оргкомітету акції протесту підприємців проти підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу пішли на переговори до адміністрації глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, у складі переговорної групи 8 осіб.

Зокрема, до складу переговорної групи входять голова Ради підприємців при опозиційному уряді Оксана ПРОДАН та народний депутат України Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

Як зазначила журналістам О.ПРОДАН, вони ще не знають, з ким із представників Адміністрації Президента зустрічатимуться.