До Адміністрації Януковича пустили вісьмох переговорників
14:11, 25 листопада 2010Політика
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У складі групи - один нардеп
|Оксана Продан
Як передає кореспондент УНІАН, у складі переговорної групи 8 осіб.
Зокрема, до складу переговорної групи входять голова Ради підприємців при опозиційному уряді Оксана ПРОДАН та народний депутат України Михайло ВОЛИНЕЦЬ.
Як зазначила журналістам О.ПРОДАН, вони ще не знають, з ким із представників Адміністрації Президента зустрічатимуться.
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