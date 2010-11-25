Переговори з підприємцями веде Акімова

В Адміністрації Президента України проходить зустріч з представниками підприємців, які виступають з протестами у зв’язку з ухваленням Податкового Кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, щойно пікетувальники звернулися до Адміністрації Президента з проханням про зустріч, їм одразу було надано таку можливість.

Зустріч проходить за круглим столом. Її проводить перший заступник глави Адміністрації Президента - Представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина АКІМОВА.

“До Адміністрації Президента ще не надійшов з парламенту Податковий кодекс”, - зазначила І.АКІМОВА на початку зустрічі.

За її словами, зараз над документом працює Апарат Верховної Ради України. Очікується, що його передадуть Президенту України для аналізу і ухвалення рішення щодо підписання чи ветування в п’ятницю ввечері, 26 листопада.