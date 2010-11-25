Тимошенко порахувала, що податок з Межигір'я забезпечив би бюджет району
А ще якби заплатили мито за Майбахи...
Парламентська фракція БЮТ наступного пленарного тижня вимагатиме ухвалення Верховною Радою низки законів, спрямованих на зменшення податкового тиску на підприємців.
Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні під час прес-конференції заявила лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО.
Перший законопроект, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, стосується повернення до спрощеної системи оподаткування. На переконання лідера «Батьківщини», спрощена система оподаткування є єдиним шляхом, який може дати стимул для розвитку малого та середнього бізнесу.
“Це єдиний шлях, який може дати нам надію на те, що обсяг вкладу малого та середнього бізнесу у внутрішній валовий продукт буде наближатися хоча б до середньоєвропейських стандартів, тобто до половини ВВП", - зазначила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що законопроект був розроблений за часів її прем’єрства.
Інший законопроект, зауважила вона, стосується скасування подвійного оподаткування торгівельних, фінансових операцій, а також за рахунок посилення контролю за операціями з офшорними зонами.
“Я вважаю, що поки ми цього не зробимо, наш бюджет завжди буде знаходитися в жалюгідному стані і недотримувати мінімум 50% своїх доходів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Також вона зауважила, що БЮТ наполягатиме на ухваленні законопроекту про податок на “надбагатство”. “Якби ми взяли податок з тих сотень тисяч гектарів землі, які знаходяться сьогодні під найбільшими в Європі віллами, які побудовані на всій території України, а особливо в Криму, то, наприклад, один податок на землю, який можна взяти з території "Межигір’я", забезпечив би повністю бюджет Вишгородського району Київської області", - сказала лідер “Батьківщини”.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, податком треба обкладати саме такі будівлі, а не невеличкі будинки в селах.
“Крім того, можна вийти з будь-якого кафе і побачити череду “Майбахів”, “Порше”, “Ягуарів” інших машин, які до речі, без податкового завантаження завозяться на територію України. Але якщо обкласти податком саме такі машини, я переконана, що можна раз і назавжди забути про те, спрощену систему оподаткування треба скасувати”, - додала лідер “Батьківщини”.
Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що її команда спільно з підприємцям розробляє законопроект про економічну свободу малого та середнього бізнесу ."Це мусить стати певною конституцією економічної свободи малого та середнього підприємництва. Нам нарешті потрібно відкласти в бік всі інтереси міністрів, заступників міністрів, всіх міністерських вертикалей на місцях і нарешті детально, чітко інвентаризувати все, що заважає працювати малому та середньому бізнесу. А крім того, за невиконання положень, які звільняють від бюрократії малий та середній бізнес, треба вводити в Кримінальний кодекс суттєві статті. Для того, щоб бюрократія всіх рівнів відповідала за те, що сьогодні весь малий та середній бізнес живе в стані повної несвободи", - наголосила вона.