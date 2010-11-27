Померла баба Параска
10:31, 27 листопада 2010Політика
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У Європейській партії України посилаються на її рідних
З життя пішла "символ Помаранчевої Революції" Параска Василівна Королюк.
Про це нас повідомляє Європейська партія України з посиланням на її рідних.
З часів революції її звали просто баба Параска.
Колишня доярка з Тернопільської області, 1939 року народження, що має сім класів освіти, стала найяскравішим представником українського народу, що прийшов на Майдан.
Напередодні президентських виборів 2004 роки вона багато їздила по селах Центральної і Західної України, агітуючи за кандидата в президенти Віктора Ющенка.
А після була нагороджена за активну участь в Помаранчевій Революції почесним знаком "Гвардія революції" і орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.
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