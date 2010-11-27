Померла баба Параска

З життя пішла "символ Помаранчевої Революції" Параска Василівна Королюк.

Про це нас повідомляє Європейська партія України з посиланням на її рідних.

З часів революції її звали просто баба Параска.

Колишня доярка з Тернопільської області, 1939 року народження, що має сім класів освіти, стала найяскравішим представником українського народу, що прийшов на Майдан.

Напередодні президентських виборів 2004 роки вона багато їздила по селах Центральної і Західної України, агітуючи за кандидата в президенти Віктора Ющенка.

А після була нагороджена за активну участь в Помаранчевій Революції почесним знаком "Гвардія революції" і орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Українська правда