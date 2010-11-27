Наливайченко: ми маємо відкинути комплекс меншовартості
143 країни світу визнали геноцид українців
Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголошує, що міжнародне співтовариство уже визнало Голодомор геноцидом, це відбулося завдяки рішенню українського суду, а через механізм міжнародного права це автоматично визнали 143 країни світу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це він сказав в ефірі програми «Час» на «5 каналі».
«Ми маємо відкинути комплекс меншовартості, - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - Після того, як український суд завершив розслідування, врахував усі матеріали незалежних експертиз, усі свідчення людей, які пережили Голодомор і виніс вирок, Україна не потребує додаткового визнання».
«Сторонами Універсальної конвенції ООН 1948 року щодо запобігання і покарання за злочини геноциду є 143 країни, і всі ці країни, згідно з міжнародним правом, через механізм конвенції цей злочин уже визнали», - пояснив В.НАЛИВАЙЧЕНКО і нагадав, що Україна є стороною цієї конвенції з 1949 року.
«Тепер уряд України зобов’язаний перекласти мовами Ради безпеки ООН і передати усі документи стосовно рішення суду у секретаріат цієї конвенції. Цим будуть зняті будь-які політичні спекуляції у будь-якій країні», - додав голова політради «Нашої України».
«До рішення українського суду було важливо звертатися до інших держав за політичною, гуманітарною підтримкою, цивілізаційним визнанням злочину геноциду в Україні, але після рішення суду і застосування на нашій території універсальної ООНівської конвенції про злочини геноциду і покарання за них 143 держави є такими, що визнали злочин геноциду у нашій державі, в тому числі і Російська Федерація», - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Як відомо, сьогодні в Україні відбуваються меморіальні заходи із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років.
Щорічно, згідно з указом колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам`яті жертв голодоморів і політичних репресій.
На сайті нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА немає ніяких розпоряджень щодо проведення у 2010 році заходів до Дня пам`яті жертв Голодоморів.