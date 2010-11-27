Наливайченко: ми маємо відкинути комплекс меншовартості

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголошує, що міжнародне співтовариство уже визнало Голодомор геноцидом, це відбулося завдяки рішенню українського суду, а через механізм міжнародного права це автоматично визнали 143 країни світу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це він сказав в ефірі програми «Час» на «5 каналі».

«Ми маємо відкинути комплекс меншовартості, - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - Після того, як український суд завершив розслідування, врахував усі матеріали незалежних експертиз, усі свідчення людей, які пережили Голодомор і виніс вирок, Україна не потребує додаткового визнання».

«Сторонами Універсальної конвенції ООН 1948 року щодо запобігання і покарання за злочини геноциду є 143 країни, і всі ці країни, згідно з міжнародним правом, через механізм конвенції цей злочин уже визнали», - пояснив В.НАЛИВАЙЧЕНКО і нагадав, що Україна є стороною цієї конвенції з 1949 року.

«Тепер уряд України зобов’язаний перекласти мовами Ради безпеки ООН і передати усі документи стосовно рішення суду у секретаріат цієї конвенції. Цим будуть зняті будь-які політичні спекуляції у будь-якій країні», - додав голова політради «Нашої України».

«До рішення українського суду було важливо звертатися до інших держав за політичною, гуманітарною підтримкою, цивілізаційним визнанням злочину геноциду в Україні, але після рішення суду і застосування на нашій території універсальної ООНівської конвенції про злочини геноциду і покарання за них 143 держави є такими, що визнали злочин геноциду у нашій державі, в тому числі і Російська Федерація», - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як відомо, сьогодні в Україні відбуваються меморіальні заходи із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років.

Щорічно, згідно з указом колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам`яті жертв голодоморів і політичних репресій.

На сайті нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА немає ніяких розпоряджень щодо проведення у 2010 році заходів до Дня пам`яті жертв Голодоморів.