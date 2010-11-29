1-3 грудня у Національному комплексі «Експоцентр України» відбудеться Сьома міжнародна виставка-конференція «Овочі та фрукти України-2010», в якій братимуть участь більш як 230 компаній з 14 країн: Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Індії, Італії, Македонії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, України, Франції та Швеції.

Церемонія офіційного відкриття – 1 грудня о 10.00 Виставка-конференція «Овочі та фрукти України-2010» - це єдина спеціалізована міжнародна подія на плодоовочевому ринку України, місце зустрічі найбільш успішних представників плодоовочевого ринку, захід, що не має аналогів у СНД!

Організатори форуму «Овочі і фрукти України» - проект «АПК-ІНФОРМ: овочі і фрукти» та Національний комплекс «Експоцентр України» - дотримуючись традицій, організовують зустріч професіоналів плодоовочевого бізнесу України і СНД на території “Експоцентру України”.

Цього року конференція-виставка проходить вже всьоме, що свідчить про інтерес фахівців плодоовочевого сектора до даного проекту.

Проведення спеціалізованого заходу «Овочі та фрукти України-2010» – це важливий крок для подальшого зміцнення аграрного потенціалу та підняття на новий рівень економічні і соціальні показники нашої держави.

Для підприємств-експонентів участь у виставці є значною подією. Демонструючи свої технічні та технологічні досягнення, вони показують сучасні можливості для розвитку плодоовочевого бізнесу України.

Цьогоріч на виставці-конференції «Овочі та фрукти України-2010» обговорюватимуться актуальні питання стану та перспектив розвитку плодоовочевого ринку в Україні, розвиток українського плодоовочевого ринку в період глобальної економічної кризи; нові можливості для постачальників сировини, технології та маркетинг у плодоовочевому ринку, а також представляють новітні технології для плодоовочевої галузі та найбільш привабливі інвестиційні проекти плодоовочевого бізнесу.

1 грудня о 10:30 в павільйоні №7 відбудеться прес–конференція з нагоди відкриття виставки–конференції.

Акредитація обов’язкова за умови заповнення двох форм. Прохання звертатись до прес-служби Експоцентру: тел./факс: 596-91-33 (09) E-mail: media@expocenter.com.ua