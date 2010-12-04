У прокуратури 4 версії зникнення Василя Климентьєва

У справі про зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА залишається чотири версії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Г.ТЮРІН не став виокремлювати якусь пріоритетну версію, наголосивши, що всі з них є «рівноцінними».

«Виділити з них, яка більш вірогідна, яка менш вірогідна, я би цього не став робити. Дехто каже, що перша – найважливіша, пов’язана з професійною діяльністю, я володію інформацією по справі та по оперативній роботі, і я би сказав, для мене всі чотири версії, які на сьогодні є, всі рівноцінні. Їх потрібно відпрацювати», - сказав Г.ТЮРІН.

Прокурор області підкреслив, що й сьогодні ведеться активна робота, працюють найдосвідченіші слідчі як Головного слідчого управління МВС України, місцеві слідчі та велика кількість оперативних співробітників.

«Сподіваюсь, що справа буде розкрита, потрібний певний час і певна удача», - зазначив І.ТЮРІН.

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Довідка УНІАН. Дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Газета «Новий стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Друк газети здійснювався за кошти головного редактора. Основний напрям діяльності журналістів «Нового стилю» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронцями та суддями.

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2 грудня Петро МАТВІЄНКО, заступник зниклого редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНЬЄВА, на прес-конференції, приуроченій 100 дням від часу зникнення, заявив, що проти нього готується провокація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.МАТВІЄНКО сказав сьогодні В.КЛИМЕНТЬЄВА.

При цьому П.МАТВІЄНКО заявив, що не збирається закінчувати життя самогубством – таку версію, як стверджує він, можуть потім оприлюднити правоохоронні органи.

«Я не збираюся кінчати життя самогубством або ходити в підозрілих місцях. Я це говорю тому, що знаю: проти мене готується провокація. Тому я ще раз заявляю: якщо зі мною щось трапиться, прошу винити в цьому правоохоронні органи», - сказав П.МАТВІЄНКО.

Аналізуючи хід розслідування справи, він висловив власне переконання, що за 100 днів, які минули з моменту зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА, слідство ані на йоту не просунулося вперед.

«Те, що представники правоохоронних органів заявляють, що вже відпрацьовано 9 версій зникнення, і з них 4 відпало - це, даруйте, хороша міна при поганій грі. Відпали які версії? Ті версії відпали, які відпали б і самі, тому що вони просто нежиттєздатні. Відпали версії, що на КЛИМЕНТЬЄВА не напали хулігани, що він не потрапив у ДТП, що він не потонув і що не було вбивства з метою викупу. Сюди можна додати п`яту версію, що його не викрали інопланетяни. Не потрібно бути слідчим з особливо важливих справ, щоб відмести ці абсолютно безглузді версії», - сказав П.МАТВІЄНКО.

При цьому він вважає, що слідство втратило ті нитки, які б могли привести до розгадки зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

«Перша ниточка - у них в руках була людина, яка відвезла КЛИМЕНТЬЄВА, - зауважив П.МАТВІЄНКО. - Був у руках, і вони його самі відпустили. Після цього ця людина зникла. Нібито зникла. І це притому, що реєструвалися в мережі всі його дзвінки, розмови з людьми, з якими він спілкувався. Все це було. І друга версія - історія зі злощасним пістолетом. П`ять було обшуків і оглядів, і в шостий огляд знайшли пістолет практично під подушкою у КЛИМЕНТЬЄВА, і це притому, що кімнату просіяли буквально крізь густе сито».

П.МАТВІЄНКО припускає, що підкинути пістолет у помешкання В.КЛИМЕНТЬЄВА могли лише співробітники правоохоронних органів, адже пломби, як стверджує він, на дверях квартири зниклого журналіста порушено не було, і будинок цілодобово охороняли.

«На користь цієї версії свідчить той факт, - стверджує П.МАТВІЄНКО, - що ключі від квартири КЛИМЕНТЬЄВА, які знайшли у човні разом з мобільним телефоном, знаходилися у правоохоронних органів».

Він заявляє, що слідство не відпрацювало жодну із названих ним версій.

«Було зроблено все, щоб ці нитки були обрубані, тому далі працювати по цих напрямах марно», - вважає П.МАТВІЄНКО.