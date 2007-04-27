До Вільнюса поїхали українські депутати

Розпочався робочий візит до Вільнюса української частини президії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України та сейму Литовської республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, у складі української делегації, зокрема, народні депутати України Олександр ТРЕТЬЯКОВ (фракція "Наша Україна") та Олена БОДНАР (фракція БЮТ).

Голова сейму Литовської республіки Вікторас МУНТЯНАС зазначив, що сейм цікавиться ситуацією, яка на сьогодні складається в Україні, оскільки вважає Україну своїм стратегічним партнером. Він також наголосив, що сейм зацікавлений, щоб розвивалося співробітництво у різних сферах, у тому числі в економічній і науково-культурній сфері.