КС досі розглядає указ Ющенка від 2 квітня

16:15, 27 квітня 2007
Політика
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Засідання розпочалося о 10.00

КСДосі триває засідання Конституційного Суду України, на якому продовжується розгляд справи за поданням 53 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента України від 2 квітня 2007 р. про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України п’ятого скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, судове засідання, яке розпочалось о 10-й годині у закритому режимі, станом на 16-у годину триває.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

Ввечері того ж дня народний депутат від “Нашої України” Руслан КНЯЗЕВИЧ заявив в ефірі “1+1”, що судді Конституційного Суду України припинили провадження за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента від 2 квітня 2007 р.

За його інформацією, відбулося закрите засідання КС, на якому 17 із 17 присутніх на засіданні суддів проголосували за припинення провадження у цій справі, і завтра о 10.00, наскільки відомо Р.КНЯЗЕВИЧУ, це рішення буде оприлюднене.

Сьогодні, 27 квітня, у прес-службі КС УНІАН повідомили, що суд продовжує розгляд справи за поданням народних депутатів щодо указу Президента про розпуск парламенту від 2 квітня.

Водночас сьогодні у Конституційному Суді було зареєстровано подання 160 народних депутатів щодо конституційності указу глави держави про перенесення дати виборів на 24 червня.

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН сьогодні ж на брифінгу висловив здивування, чому Конституційний Суд досі не припинив провадження у справі щодо першого указу глави держави про розпуск парламенту.

За його словами, вчора в КС було прийняте рішення про припинення провадження щодо першого указу, і визначений суддя-доповідач, який підготує відповідний проект рішення.

І.ПУКШИН вкотре зазначив, що на сьогодні для КС немає предмету розгляду, оскільки перший указ Президента втратив чинність.

 

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