Турчинов підтвердив, що Тимошенко - біля чоловіка в реанімації

Заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ підтвердив, що чоловік лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО Олександр «у достатньо складному стані» перебуває в лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

За словами О.ТУРЧИНОВА, «дійсно вночі чоловіка ТИМОШЕНКО забрали до лікарні». «У нього серйозні проблеми зі здоров’ям і він дійсно у достатньо складному стані», - зауважив О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він додав, що, наскільки йому відомо, Ю.ТИМОШЕНКО «все одно піде на виклик Генпрокуратури з лікарні». О.ТУРЧИНОВ наголосив, що зараз Ю.ТИМОШЕНКО перебуває з чоловіком в лікарні.