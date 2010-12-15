Турчинов підтвердив, що Тимошенко - біля чоловіка в реанімації
12:28, 15 грудня 2010Політика
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На допит піде з лікарні
Заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ підтвердив, що чоловік лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО Олександр «у достатньо складному стані» перебуває в лікарні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.
За словами О.ТУРЧИНОВА, «дійсно вночі чоловіка ТИМОШЕНКО забрали до лікарні». «У нього серйозні проблеми зі здоров’ям і він дійсно у достатньо складному стані», - зауважив О.ТУРЧИНОВ.
При цьому він додав, що, наскільки йому відомо, Ю.ТИМОШЕНКО «все одно піде на виклик Генпрокуратури з лікарні». О.ТУРЧИНОВ наголосив, що зараз Ю.ТИМОШЕНКО перебуває з чоловіком в лікарні.
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