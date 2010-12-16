У ПР похваляються, що дії БЮТ не завадять їм ухвалити бюджет Азарова

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що Верховна Рада відновить роботу в пленарному режимі на вечірньому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

За його словами, «поки що йдуть консультації». «Я не бачу в найближчій перспективі – година чи дві, що ці консультації закінчаться (уранішнє засідання парламенту так і не відкрито, а воно має продовжуватися до 14.00 – УНІАН)», - сказав О.ЄФРЕМОВ. При цьому він додав: «Можливо, це може відбутися до вечірнього засідання, і я сподіваюся на це».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Якщо не так, то ми подивимося, в якому режимі і як організувати роботу парламенту для того, щоб рік закінчити з тими результатами, які ми намічали. Нам ніхто не стоятиме на заваді для того, щоб ухвалити державний бюджет».

При цьому О.ЄФРЕМОВ заявив: «Ми організовуємо роботу парламенту так, щоб усі засадничі документи в державі, які мають бути ухвалені цього року, були ухвалені».