Грача виключили з партії, Кримський реском КПУ розпустили

Сьогодні Президія ЦК Компартії України на своєму засіданні ухвалила рішення виключити Леоніда ГРАЧА з партії та з фракції КПУ у Верховній Раді України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, президія розглянула ситуацію, пов`язану з систематичними порушеннями Кримським рескомом Компартії статуту КПУ і принципів демократичного централізму, що виявляється в невиконанні рішень вищих партійних органів.

Президія ЦК КПУ підтвердила своє рішення від 10 грудня про звільнення Юрія АКСЮТІНА від обов`язків другого секретаря Кримського рескому Компартії України і виключення його із членів КПУ.

Президія також ухвалила рішення про розпуск Кримського рескому КПУ і, до обрання нового складу Кримського рескому КПУ, доручила керівництво Кримською республіканською організацією КПУ Секретаріату ЦК Компартії.

Президія ЦК КПУ також прийняла звернення до комуністів Криму.