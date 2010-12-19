Попов велів прибирати сніг у Києві вдень і вночі

Комунальні служби Києва мають ефективніше організувати прибирання снігу на вулицях міста.

Таке доручення дав комунальникам голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомляє прес-служба КМДА.

Також він доручив головам районних адміністрацій, керівникам профільних управлінь та комунальних підприємств забезпечити цілодобове прибирання територій від снігу та накриження, очистити тротуари, посадочні майданчики на зупинках міського пасажирського транспорту, сходи у підземних переходах та станціях метрополітену.

«Ситуація, що склалась із прибиранням снігу у минулому році, жодним чином не має повторитися. Життя й безпека киян та гостей міста - ось наша головна турбота. Вимагаю від керівників комунальних служб міста, голів районних адміністрацій вжити усіх необхідних заходів задля вирішення цього питання. Відповідні служби мають двічі на день інформувати мене про стан справ на вулицях міста», - наголосив О.ПОПОВ.

Також голова КМДА зазначив, що необхідно обов‘язково огородити небезпечні місця накопичення снігу та забезпечити своєчасне очищення покрівель будинків від снігу та бурульок.