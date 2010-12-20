Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не боїться ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні після допиту в Генеральній прокуратурі.

«Я нічого не боюсь, і ніколи від мене не дочекаються страху. І так, як у 2005 році, ЯНУКОВИЧ і його оточення розбігалися по всьому світові, ховаючись від відповідальності, тому що вони знали, що їм є за що відповідати, так само я говорю, що я нікуди не буду від’їжджати, ховатися в лікарні, за межами України, я буду в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також підкреслила, що кожного разу відвідуватиме Генеральну прокуратуру за викликом на допит. «Я буду кожного разу, так як встановлено, приходити на допити, тому що я маю ім’я і вчинки мої також чесні. Мені немає від чого ховатися», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних Україною в рамках Кіотського протоколу.

Сьогодні, 20 грудня, Генпрокуратура змінила статус Ю.ТИМОШЕНКО із підозрюваної на обвинувачувану та взяла з неї підписку про невиїзд.