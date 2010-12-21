МЗС вважає зайвим «дискутувати» з Путіним щодо переможців у ВВВ

У Міністерстві закордонних справ України вважають особистою думку прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА про те, що Росія отримала б перемогу у Великій Вітчизняній війні і без України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

“Ми не дискутуємо з Володимиром ПУТІНИМ, тому що у нас немає підстав вважати, що те, що ним було сказано, є елементом державної політики”,- сказав він.

О.ВОЛОШИН звернув увагу на те, що в жодному офіційному документі і у заявах російських політиків не ставився під сумнів внесок українського народу У перемогу в Великій Вітчизняній війні. “Тому ми вважали для себе зайвим на офіційному рівні від імені держави реагувати на розмірковування”, - додав він.

О.ВОЛОШИН нагадав, що позиція України полягає у тому, що перемога у Великій Вітчизняній війні є перемогою усіх без винятку народів Радянського Союзу.

“Ми не хочемо жодним чином політизувати це питання і втягуватися у дискусію, якої в принципі бути не може”, - сказав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня під час спілкування з росіянами у прямому ефірі В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми - країна переможців», - заявив В.ПУТІН, відповідаючи на запитання одного з росіян.

За його словами, статистика часів Другої світової війни свідчить, що найбільші втрати зазнала саме РРФСР – більш як 70%. «Це означає, що війну виграно, не хочу нікого образити, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все в документах», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, це зовсім не применшує значення у спільній перемозі республік колишнього Радянського Союзу.