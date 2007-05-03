Азарову ситуація в Україні нагадує Туреччину

Наслідки політичної кризи в Україні можуть бути схожими на ситуацію, що виникла в Туреччині, вважає перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

Про це він заявив на брифінгу в Києві.

«Якщо ви уважно стежите за подіями в Туреччині і оцінками, як політична криза впливає на економіку, то ми маємо щось схоже», - заявив М.АЗАРОВ.

Разом з цим, він зазначив, що уряд виходитиме з оптимістичного варіанту перебігу ситуації – «виходячи з того, що розуму в державних діячів має вистачити, щоб стабілізувати ситуацію».

Розрахунки уряду він назвав цілком реалістичними, «але якщо завтра у когось дах поїде, то на це планувати державну політику не можна. Ми її плануємо, виходячи з того, що дах у державних діячів їхати не повинен», - підкреслив М.АЗАРОВ. І зазначив, що уряд основну увагу приділятиме поліпшенню ситуації на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня Конституційний суд Туреччини визнав недійсним перший тур президентських виборів. Єдиним кандидатом у президенти Туреччини є глава МЗС Абдуллах ГЮЛЬ. Президент обирається в парламенті. Другий тур президентських виборів, згідно з прийнятим парламентом рішенням, намічено на 9 травня, третій - 12 травня і четвертий - 15 травня. Вони можуть не відбутися, якщо кандидат на посаду глави держави не набере в першому турі голосування конституційну більшість. Сьогодні парламент Туреччини затвердив рішення про проведення 22 липня в країні дострокових парламентських виборів.