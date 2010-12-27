Опозиція має останній шанс об'єднатися?

Лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК переконаний, що затримання Юрія ЛУЦЕНКА має стати останнім сигналом для опозиції, щоб відкинути особисті амбіції та об`єднатися з метою створення Загальнонаціонального фронту (Руху) боротьби проти знищення свободи і демократії в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це З.ШКІРЯК заявив, коментуючи вчорашнє затримання спецпідрозділом «Альфа» екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.

«Давно стало очевидним, що влада відкрито оголосила опозиції війну на знищення. Безпідставне, грубе затримання Юрія ЛУЦЕНКА – це черговий акт поліцейського беззаконня і залякування всіх, хто сумнівається в радикальності правлячого режиму. Це останній сигнал опозиції, щоб відкинути особисті амбіції, зняти свої «шапки Мономаха» і негайно об`єднатися», - підкреслив політик.

За словами З.ШКІРЯКА, головною метою такого об`єднання має стати спільна координація дій і зусиль для створення Загальнонаціонального фронту (Руху) боротьби проти узурпації влади і знищення свободи і демократії в Україні.

«Адже слідом за ЛУЦЕНКОМ можуть заарештувати Юлію ТИМОШЕНКО, що відкриє дорогу влади для репресій проти власного народу, і надалі приведе до встановлення «кримінальної монархії» і тоталітаризму в країні», - заявив З.ШКІРЯК.

«Кажуть, що за 5 хвилин до розстрілу засуджені об`єднуються. Упевнений, що цей час прийшов. Влада винесла вирок усім, хто думає інакше, ніж вона. І парламентська, і позапарламентська опозиції зобов`язані захищатися разом, незважаючи на розбіжність у поглядах, оскільки поодинці нас «переламають». Сьогодні справа вже не в персоналіях, сьогодні на кону питання безпеки держави, питання майбутнього України, майбутнього наших дітей», - сказав лідер «Нового Києва».

З.ШКІРЯК також підкреслив, що якщо парламентська опозиція «не зробить висновків з того, що відбувається, то найближчим часом відповідальність за захист українського суспільства від владного беззаконня мають узяти на себе опозиційні позапарламентські політичні сили і громадянські рухи».