Родичі Луценка зустріли Новий рік під СІЗО

Родичі, соратники та друзі екс-міністра внутрішніх справ, лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА прийшли привітати його із Новим роком під Лук’янівське СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, під стінами СІЗО на Діхтярівській, 13 Новий рік зустріли дружина і син Ю.ЛУЦЕНКА, народні депутати Юрій СТЕЦЬ та Юрій ГРИМЧАК. Більшість із присутніх були з родинами. Всього було близько 40 осіб, зазначається у повідомленні.

За новорічною акцією спостерігали співробітники міліції, проте не заважали присутнім.

Шампанське та цукерки стали новорічним меню. Акцію прикрашала невеличка ялинка, яку приніс Ю.ГРИМЧАК.

«Ми вперше так святкуємо Новий рік, не з батьками. Я знаю, що Юра знає, що ми тут. Я вдячна всім, хто підтримав нас і приєднався до нас», - сказала Ірина ЛУЦЕНКО, звертаючись до всіх присутніх.