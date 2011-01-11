Тимошенко висловила співчуття рідним і близьким Михайлини Коцюбинської

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття у зв’язку зі смертю Михайлини Коцюбинської.

Співчуття оприлюднене на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

“Пані Михайлина була з когорти справжніх борців за волю України, без перебільшення можу сказати, що вона була і залишиться в нашій пам‘яті одним із символів невмирущості української нації, збереження її моральних основ. Михайлина Коцюбинська все своє життя поклала на боротьбу за Незалежність нашої держави, за те, щоб Україна відбулася як правова та демократична країна”, – зазначила лідер партії "Батьківщина".

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що радянська тоталітарна система марно намагалася зламати М.Коцюбинську, забороняла її книжки, звільняла з роботи.

“Михайлина Хомівна стійко відстоювала загальнолюдські, європейські ідеали, виборювала право нашого народу на державницьке існування. Увесь земний шлях цієї великої українки, її творчий та науковий спадок є для нас прикладом громадянської мужності та людської гідності”, – наголосила лідер "Батьківщини".

“Висловлюю глибоке співчуття всім рідним і близьким Михайлини Коцюбинської, усім, хто знав і любив цю видатну жінку, всім громадянам, які цінують її внесок в українську історію. Вічна пам’ять Михайлині Коцюбинській!”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО

*** Почесний доктор Національного університету «Києво-Могилянська академія», лауреат премії імені Василя Стуса та Національної премії України імені Тараса Шевченка М.Коцюбинська пішла з життя 7 січня.