Тимошенко розповіла про реабілітаційний період чоловіка

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що її чоловік Олександр зможе відновити своє здоров’я протягом півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала своїм прихильникам біля Генеральної прокуратури.

«Він зараз проходить дуже важкий реабілітаційний період після тяжкої операції на серці і на легенях (проведеної в середині грудня 2010 року – УНІАН). Він поступово повертається до нормального життя, і я дуже покладаються на те, що протягом трьох-чотирьох місяців, можливо, півроку він повернеться до нормального, здорового життя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.