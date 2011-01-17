Гриценко розказав про «простий як табуретка» план Януковича

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про плани Президента Віктора ЯНУКОВИЧА взяти під власний контроль усі землі в Україні.

Про це він написав у блозі на власному веб-сайті.

«Цього доручення, офіційно виданого ЯНУКОВИЧЕМ, ви не знайдете на офіційному сайті Президента України. Воно не має грифу таємності, але утаємничене від журналістів і суспільства, тому що в ньому йдеться про землю - найбільший і чи не єдиний, формально-юридично ще не розграбований, стратегічний ресурс України. Про те, хто розпоряджатиметься землями, і хто, врешті-решт, цей стратегічний ресурс прибере до рук», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він переконаний, що дане доручення В.ЯНУКОВИЧА – документ надзвичайної важливості, що «запускає маховик розкрадання країни небаченого досі масштабу». Депутат пояснив, що «зміст доручення Президента простий, як табуретка, і зводиться до двох позицій: 1) усіма 100% земель України буде розпоряджатися сам ЯНУКОВИЧ через призначених ним особисто голів державних адміністрацій; 2) усі землі України будуть прискорено розпродані, точніше – скуплені, вже до кінця поточного року».

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що сьогодні під контролем обраної громадою місцевої влади перебуває лише 12% земель України – це земля в межах забудови населених пунктів. Рештою, за його словами, 88% земель України розпоряджаються призначені Президентом голови адміністрацій.

«Впроваджуючи європейський принцип повсюдності місцевого самоврядування, я зареєстрував законопроект №4182 від 10 березня 2009 року «Про територіальний устрій України». Ним передбачено передати під контроль місцевих громад усі 100% земель України (замість нинішніх 12%). Протягом двох років законопроект так і не був винесений на голосування», - зазначив він.

Голова «Громадянської позиції» впевнений, що перший пункт доручення В.ЯНУКОВИЧА означає позбавити органи місцевого самоврядування взагалі будь-яких повноважень, навіть щодо земель у межах забудови населених пунктів. «Незалежно від того, які політичні сили і в якій пропорції обрано до місцевих рад, В.ЯНУКОВИЧ хоче контролювати 100% земель України. Особисто!», - зауважив він.

Щодо другого пункту доручення Президента, то голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони підкреслив: «Землі України вирішили розпродати (читай – скупити) максимально швидко, вже до кінця поточного року. З випередженням на рік оприлюдненого у червні графіка «реформ ЯНУКОВИЧА».

На думку депутата, такий поспіх можна пояснити небажанням ризикувати, чекаючи 2012 року, бо «хтозна, які там будуть настрої у людей, рейтинги ЯНУКОВИЧА і взагалі – навіщо відкладати на завтра те, що можна прибрати до рук сьогодні? Причому не за дорого».

Лідер «Громадянської позиції» нагадав, що він виступає категорично проти впровадження в Україні купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, доки не буде відновлено стабільності світової економіки і світових валют. «Коли провідні країни світу, рятуючи власні економіки від колапсу, щодня друкують нічим не підкріплені долари, євро, фунти, рублі у мільярдних обсягах, продавати землю не можна. Адже єдине, що має цінність на перспективу після завершення кризи – це матеріальні і людські ресурси, засоби виробництва і земля насамперед. Продати сьогодні дорогоцінну землю за надруковані фантики з назвами відомих валют, які пахнуть свіжою фарбою, не мають під собою ресурсної основи і можуть бути девальвовані в будь-який момент – це самогубство, руйнівний удар по стратегічній перспективі, удар по майбутньому України», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він переконаний, «якщо ЯНУКОВИЧ цього не розуміє, то йому потрібно пояснити. І кожному з депутатів теж пояснити суть цього таємного доручення. Бо без Ради скупити землі ЯНУКОВИЧЕВІ & Co не вдасться – потрібен закон”. “Ще є час відвернути прийняття хибного рішення, яке може позбавити країну перспективи», - заявив А.ГРИЦЕНКО.