Ющенко пірнатиме, Азаров з Поповим - ні

Сьогодні політики підуть з головою під воду, пише газета "Сегодня". У свято Водохреща митрополит Володимир (УПЦ МП) в 12.00 на Оболонськой набережної і Філареті (УПЦ КП) в 14.00 в Гідропарку освятять купелі. А вранці і у Володимирському соборі, і в Києво-Печерській лаврі пройдуть богослужіння.

На Оболонську набережну о 12.00 зберуться прем`єр Микола Азаров (прибуде відразу після засідання Кабміну) і глава КМДА Олександр Попов. Правда, пірнати не будуть. «Миколі Яновичу доводилося опускатися в ополонку, але традиції у нього такої немає. І сьогодні він цього робити не стане», — сказав прес-секретар прем`єра Віталій Лук’яненко. Попов же не стане пырнати, оскільки у нього бронхіт. Ще поважніша причина у Віктора Януковича — він зараз у Японії. Правда, він і раніше вважав за краще відзначати свято на суші — в церкві. Зате заступник Попова Анатолій Голубченко сказав, що сьогодні «купатиметься в річці, куритиме сигару і їстиме кутю».

А Віктор Ющенко пірнатиме, за словами глави його партії Валентина Наливайченка, на Трухановому острові о 12.00. «Раніше він був присутній на службі в Гідропарку. А занурювався в ополонку у Феофанії, а в останні роки — в Пущі-озерній. Не пам`ятаю, чи була присутня на Водохрещі Юлія Тимошенко, але те, що вона не купалася — точно», — сказав представник УПЦ КП Євстратій Зоря.

До речі, купання іноді вилазять політикам боком: у 2009 році столичний мер Леонід Черновецький, який заявляв, що «заради своїх улюблених бабусь готовий сидіти в ополонці скільки завгодно» і що у нього «з м`язами майже в 60 років все гаразд, і з головою особливо», після купання підхопив запалення легенів.

Цього року замість водохресних морозів прийшла водохресна відлига: у Києві сьогодні обіцяють до 4 градусів тепла (правда, в наступні дні похолодає до мінус 3 — мінус 5), в Львівській області — до +5, зате в Донецькій — 3—8 морозу.