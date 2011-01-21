Гриневецький: урядовці не кажуть всієї правди про реформи

Народний депутат України Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (Блок Литвина) вважає, що здійснювані в країні реформи носять «непрозорий характер», що викликає неоднозначну реакцію в суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Одесі.

«Реформи проводяться без належного роз`яснення населенню їх цілей, що викликає неоднозначну реакцію в суспільстві. Не в останню роль тому, що вони носять непрозорий характер», - сказав депутат Верховної Ради.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ вважає, що влада повинна запропонувати українцям відкритий діалог, щоб не повторити досвід Греції, де минулого року прокотилася хвиля масових протестів проти дій уряду.

«Досвід європейських країн показує, що навіть найбільш непопулярні зміни можуть бути успішними, якщо влада говоритиме правду про причини, що викликали необхідність цих реформ, а також про їх суть. Іншими словами, потрібен діалог, певна громадська згода, щоб прийти до розуміння того, що далі так жити не можна. В іншому випадку - реформи перетворюються на боротьбу влади з народом», - сказав С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Між тим, констатував політик, «урядові чиновники не тільки не розкривають справжнього стану справ, але, на жаль, і не говорять усієї правди про реформи». «Це породжує серед населення хвилю чуток і припущень, створює нервову обстановку», - зазначив він.

У таких умовах в багато разів зростає відповідальність за моральний клімат у суспільстві, причому не лише виконавчої гілки влади, а й законодавчої, і судової. «На практиці ж ми спостерігаємо контактні бої між депутатами у Верховній Раді, що доводить неспроможність системи виборів за закритими партійними списками», - вважає С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

«Тільки створення реально функціонуючої, ефективної економіки може зняти нинішню конфліктність у суспільстві», - підсумував він.