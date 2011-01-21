Єфремов: прокуратура допитує всіх нардепів від ПР

Прокуратура допитує усіх народних депутатів від Партії регіонів щодо бійки в парламенті у квітні 2010 року під час ратифікації “харківських угод”.

Про це повідомив лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ в інтерв’ю “Газеті по-українськи”.

“От ви знаєте, що всі депутати від Партії регіонів проходять допити в прокуратурі (щодо бійки під час ратифікації “харківських угод”)?” – запитав він. “До мене черга ще не дійшла”, – додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України в сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки, в президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, здійсненого групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу стосовно народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).