Данилишин «витягнув» з Пенсійного фонду 17 мільйонів?

Голова Державної фінансової інспекції України (колишнього Контрольно-ревізійного управління) Петро АНДРЄЄВ стверджує, що на агітаційну кампанію про досягнення попереднього уряду за підписом екс-міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА з Пенсійного фонду України було виділено 17 млн. грн.

Про це П.АНДРЄЄВ заявив у п’ятницю в ефірі ток-шоу Савіка Шустера на Першому національному.

"Основне завдання цієї компанії було підготувати звернення за підписом Юлії Володимирівни до кожного громадянина України для того, щоб можна було зайти в кожен дім і розповісти про те, що вам додали 68 копійок", - зазначив П.АНДРЄЄВ.

Він продемонстрував документ, який нібито свідчить про проведення закупівлі послуг на з виготовлення поліграфічної продукції в однієї з компаній, яка була створена за один місяць до укладення договору з нею.

"З Пенсійного фонду заплатили цій компанії, у якої не було ні поліграфічного обладнання, ні ліцензії, ніяких дозвільних документів. Чим тоді керувався пан ДАНИЛИШИН, підписуючи дозвіл на виконання на одного виконавця?.. Пішло 17 мільйонів гривень на цю компанію з Пенсійного фонду за такого гострого дефіциту грошей", - додав він.

П.АНДРЄЄВ також зауважив, що пізніше ця компанія уклала договір субпідряду з "Укрпоштою" і виконала відповідну роботу.

Він також наголосив, що ця ж сама компанія була задіяна у безкоштовній видачі земельних актів. "Там пішло 10 млн. грн. на цю компанію", - сказав П.АНДРЄЄВ.