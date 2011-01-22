На Софійській площі в Києві кликали людей на «фронт боротьби з режимом»

Народний депутат України від партії «Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ закликає всіх українців об’єднатися і розгортати боротьбу проти нинішньої влади в кожному місті і селі.

На цьому він наголосив сьогодні на мітингу в Києві на Софійській площі, присвяченому Дню Соборності України.

«Мабуть уже ні в кого немає сумніву, хто прийшов до влади - до влади прийшла орда, натуральна антиукраїнська орда, яка діє за тим самим принципом, за яким діяли більшовики і комуністи: терором і залякуванням», - сказав депутат.

«На цій сцені міг стояти і виступати ЛУЦЕНКО, але він в тюрмі. Так само переслідуються сотні активістів «податкового Майдану», сотні людей зазнають обшуків, і ця влада всім нам говорить, що від нас вже нічого не залежить. І ми маємо дати відповідь на цей виклик», - вважає Т.СТЕЦЬКІВ.

«Нам не час зараз ділитись на партії, організації і бавитись в амбіції. Єдине, що ми можемо подарувати цій владі - це наш розбрат і нашу роз’єднаність», - зауважив політик.

Т.СТЕЦЬКІВ закликав “творити широкий народний фронт боротьби з нинішнім режимом, куди мають увійти всі: партійні і безпартійні, віруючі і невіруючі, громадські діячі і політики. «І цей широкий фронт боротьби за українську державу - це наш з вами момент істини”, - сказав депутат.

«Мені довелось бути одним з організаторів того великого Майдану 2004 року, - нагадав Т.СТЕЦЬКІВ. - І скажу вам, що ми тоді виграли тільки тому, що були заодно, ми були дисципліновані, ми слухали своїх провідників і ми добре знали свою мету. І це ми маємо зараз повторити, і буде перемога».