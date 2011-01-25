Тимошенко: у підвищенні пенсійного віку немає потреби

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що альтернативою урядовій пенсійній реформі, яка передбачає збільшення пенсійного віку, може стати поліпшення інвестиційного клімату в Україні та створення нових робочих місць.

"Потрібно створювати робочі місця, прибираючи корупцію з малого бізнесу, відкриваючи доступ до інвестицій з усього світу. Ви знаєте, що у нас на 40% скоротилися інвестиції у порівнянні з кризовим 2009 роком? Потрібно створювати спеціальні пільгові системи оподаткування для слаборозвинених, депресивних територій, куди можуть прийти інвестиції", - Юлія Тимошенко в інтерв`ю сайту Главное.ua.

Екс-прем`єр також нагадала, що в даний час від 5 до 7 мільйонів українців працюють за межами України. "І вони не заробляють на пенсії тим пенсіонерам, які сьогодні на солідарній основі отримують пенсію в Україні. Єдиний вихід, який може бути з цієї ситуації, це не підвищення пенсійного віку, а створення інвестиційного клімату в Україні та робочих місць", - переконана вона.

"Чому в кризу, в 2009 році, коли весь світ падав, у нас інвестицій було на 40% більше? Справжніх іноземних інвестицій - не з Кіпру від цих наших олігархічних кланових утворень. Тому що ми намагалися кожен день робити якийсь крок уперед. Знаєте, якби не криза, ми б мали зовсім іншу країну сьогодні. Зовсім іншу країну", - наводить слова Ю.Тимошенко її персональний сайт.

На її думку, намір влади підвищити пенсійний вік пов`язано з необхідністю компенсувати кошти, які уряд згідно з рішенням міжнародного суду зобов`язане виплатити компанії "РосУкрЕнерго".

"46 мільярдів гривень незаконно віддається РУЕ, але в той же час підвищення ціни на газ для населення на 50% по року складає всього 4,5 мільярдів гривень. Бачите, яка різниця?! Або, наприклад, підвищення пенсійного віку - за рік це буде складати приблизно 3,5 мільярда гривень економії. Порівняйте ці кілька мільярдів "економії" і 46 мільярдів, які просто віддають! Іншими словами, не потрібно забирати стільки у держави - тоді не потрібно буде підвищувати пенсійний вік, не потрібно буде підвищувати ціну на газ і тарифи на тепло", - заявила Юлія Тимошенко.