БЮТ готовий до блокування у новому парламенті з демократичними політичними силами, однак виступає проти широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО перед початком міжпартійного з’їзду БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що її блок має сталі позиції і принципи, і відповідно до них БЮТ готовий у новій ВР блокуватися з демократичними партіями. Серед них вона назвала, зокрема, «Нашу Україну».

Однак, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, її політична сила виступає проти широкої коаліції, і у разі її створення перейде в опозицію.

«Ніяких союзів з Партією регіонів не може бути», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.