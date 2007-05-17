Комуністи пропонують терміново обшукати кабінети Секретаріату Президента

Фракція КПУ пропонує терміново провести обшуки в кабінетах Секретаріату Президента України й здійснити виїмку документів «із підготовки провокації», тобто, заяв керівника служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерія ГЕЛЕТЕЯ про підготовку замахів на відомих політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради V скликання член фракції КПУ Петро ЦИБЕНКО.

За його словами, КПУ звертається до генерального прокурора Святослава ПИСКУНА, до всіх керівників компетентних органів із вимогою «негайно порушити кримінальну справу за фактом і на підставі зроблених ГЕЛЕТЕЄМ заяв і провести всебічне розслідування».

Як сказав П.ЦИБЕНКО, послухавши В.ГЕЛЕТЕЯ, складається враження, що він «начитався детективного ширвжитку».

За його словами, «оприлюднений план так званого замаху, склеєний і зібраний по сміттєвих кошиках, клаптиках, із хрестиками, стрілками, питаннями проти прізвищ бойових друзів і подруг Президента, нічого не викликає окрім жалю й сміху». «Не вистачало тільки черепа й кісток на всіх цих одкровеннях», - сказав депутат.

П.ЦИБЕНКО заявив, що звинувачення в причетності членів коаліції й керівників МВС до підготовки замаху на лідерів опозиції - це «груба політична провокація, ноги якої ростуть із подій, пов`язаних із діоксиновою справою 2004 року».

За його словами, «сценаристами й замовниками є ті самі високопоставлені президентські чиновники й ті, хто перебував у його найближчому оточенні».

На думку П.ЦИБЕНКА, останні події свідчать про те, що «ці вершники без голови готові на все заради захоплення влади в країні, в тому числі й на організацію замаху на своїх же майданутих соратників».

Він нагадав вислів Юліуса Фучика: «Люди, будьте пильні!».