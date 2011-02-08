У Тимошенко вимагають викликати Табачника на килим до ВР

Фракція «Бют-Батьківщина» вимагатие заслуховування у Верховній Раді міністра освіти та науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА щодо зменшення кількості шкіл та класів з україномовним навчанням.

Про це йдеться в заяві «Батьківщини», текст якої переданий агентству УНІАН.

У заяві наголошується, що вчора представники влади заявили про закриття єдиної україномовної школи у місті Красний Луч у Луганській області. «Поки опозиція і суспільство чинить опір українофобським планам міністра освіти ТАБАЧНИКА на загальнонаціональному рівні, на місцях крок за кроком з благовоління і при потуранні ЯНУКОВИЧА вичищається шкільне навчання державною мовою», - підкреслили у «БЮТ-Батьківщині».

У партії нагадали, що на початку року влада прийняла рішення про закриття єдиної спеціалізованої україномовної школи у Лисичанську, у якій навчалися діти з проблемами зору та з діагнозом ДЦП; раніше було заявлено про зменшення кількості класів з українською мовою навчання на Донеччині і в інших областях; друк підручників російською минулого року різко збільшено за рахунок скорочення посібників державною мовою.

«Партія «Батьківщина» вимагає від влади прибрати свої блудливі руки від школи у Красному Лучі. Ми переконані, що сьогоднішні школярі у нашій державі аж ніяк не прагнуть мати освіту на рівні «кровосісів», які намагаються «умікнути Україну». Також повідомляємо, що парламентська фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагатиме виклику у Верховну Раду міністра ТАБАЧНИКА для доповіді щодо зменшення шкіл і класів з українським навчанням», - зазначається в заяві.