Росія знайшла ключ до серця Івченка

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що відставка Олексія ІВЧЕНКА з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» не пов`язана з будь-якими умовами Росії напередодні нового раунду переговорів про поставку газу до України і його ціну з 1 липня 2006 року.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив сьогодні кореспонденту УНІАН по телефону.

«Відставка ІВЧЕНКА, швидше, стривожить Росію, тому що її влаштовує та угода про поставку газу, яку він підписав січневої ночі (у Москві). Росія хоч і не любить ІВЧЕНКА, але вона змогла знайти ключ до душі українського націоналіста (О.ІВЧЕНКО очолює Конгрес українських націоналістів - УНІАН). А тепер потрібно буде коригувати цю угоду. ІВЧЕНКО і ТАРАСЮК – це різні історії, хоча вони обидва є представниками націоналістичного крила в блоці «Наша Україна» і їх траєкторії можуть бути різними», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На думку політолога, російську сторону не влаштує жодна з кандидатур на посаду голови НАК «Нафтогаз України». «Росію влаштують ті постаті, які близькі до російського «Газпрому», але вони не будуть призначені. Не думаю, що Росія радісно зустріне призначення Віталія ГАЙДУКА на посаду віце-прем`єра з питань ТЕК або міністра палива і енергетики», - пояснив він.

В.КАРАСЬОВ вважає найвірогіднішим призначення на посаду голови «Нафтогазу» «людини, лояльної Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ». «А для стримування гри і контргри на посаді віце-прем`єра і міністра палива і енергетики можуть бути призначені представники інших політичних сил», - припустив політолог.

«Нове керівництво НАК і новий уряд змушені вирішити два завдання – відстояти збереження ціни на газ на рівні 95 доларів за тисячу кубометрів, а з іншого боку, скоригувати угоду в частині ціни на транзит російського газу територією України», - сказав він.

Політолог також вважає, що Борис ТАРАСЮК збереже посаду міністра закордонних справ України за будь-якої конфігурації урядової коаліції в парламенті. «ТАРАСЮК за будь-якої коаліції може залишитися міністром закордонних справ, попори те, що особливих досягнень у зовнішній політиці Україні не має, але ж не має і провалів», - аргументував В.КАРАСЬОВ.

«У разі коаліції «Нашої України» з Партією регіонів останні не вимагатимуть голови ТАРАСЮКА, оскільки відповідно до конституційної реформи зовнішня політика (призначення міністра закордонних справ – УНІАН) залишається за Президентом. А в разі формування «помаранчевої» коаліції - ТАРАСЮК тим більше збереже свою посаду», - вважає політолог.

Як передає кореспондент УНІАН, 11 травня Кабінет Міністрів задовольнив заяву О.ІВЧЕНКА і прийняв його відставку з посади голови правління НАК “Нафтогаз України” у зв`язку з обранням народним депутатом України.

Тимчасово виконуючим обов`язки голови правління НАК "Нафтогаз України" призначено Олександра БОЛКІСЄВА, який є генеральним директором дочірньої компанії "Газ України".