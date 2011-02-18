Яценюк передасть у Москву книжки Матіос і Костенко

У неділю, 20 лютого, о 13.00 народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній ЯЦЕНЮК разом із дружиною Терезією, головою наглядової ради Фонду, відвідає Національний культурний центр України в Москві. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Фронту Змін».

В повідомленні зазначається, що Фонд Арсенія ЯЦЕНЮКА «Відкрий Україну» передасть Національному культурному центру України в Москві близько тисячі видань для поповнення бібліотечного фонду та техніку для комп’ютеризації читального залу.

Бібліотека поповниться історичними виданнями, зокрема «Історією України» Михайла Грушевського, чотирма томами Енциклопедії історії України, серією книг «Відомі українці» тощо. Серед української класичної літератури - збірки творів Лесі Українки, Івана Франка, Марко Вовчок, Тараса Шевченка та Івана Котляревського. З сучасної художньої літератури, зокрема, твори Марії МАТІОС, Ліни КОСТЕНКО, Павла Загребельного, Оксани ЗАБУЖКО, Романа ІВАНИЧУКА, Юрія АНДРУХОВИЧА, Володимира ШКЛЯРА, Юрія ВИННИЧУКА, Юрія ІЗДРИКА, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Галини ВДОВИЧЕНКО. Крім того, бібліотека поповниться книгами з народознавства, словниками та дитячою художньою і навчальною літературою.

В повідомленні зазначається, що для комп’ютеризації читального залу Фонд «Відкрий Україну» передасть бібліотеці обладнання для п’яти робочих місць, багатофункціональний пристрій для роздруківки, сканування та копіювання документів, а також проектор із екраном.

Як відомо, після ситуації з обшуками Української бібліотеки в Москві й вилучення з її фондів книжок визначних українських авторів, А.ЯЦЕНЮК заявив про необхідність створення у столиці Росії книгозбірні, яка не була б залежною від російської влади й виконувала функцію повноцінного центру поширення об’єктивних знань про Україну. Він заявив, що готовий взяти на себе фінансування сучасної електронної української бібліотеки при Національному культурному центрі в столиці Росії.

Національний культурний центр України в Москві розташований за адресою: вул. Арбат, будинок 9, будівля 1.