Янукович попередив корупціонерів, що «допоможе» і зі слухом, і з зором

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає жорсткого і невідворотного викорінення корупції з діяльності Державної податкової служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що успіх у проведенні податкової реформи великою мірою залежить від того, як кожний податківець веде свою роботу.

«Ще раз наголошую: податківець має бути партнером бізнесу. Адже саме розвиток бізнесу збільшує доходи державної скарбниці», - сказав він.

«Попереджаю: за будь-які прояви корупції на будь-якому рівні покарання буде жорстким та невідворотнім. Я дуже часто чую, що те, що кажуть нагорі, внизу не відчувається. Хочу попередити тих, у кого погано, як кажуть, з органами слуху чи зору: ми будемо вам допомагати, дуже скоро. Ми примусимо сьогодні цю систему працювати в тій системі координат, яка визначена законами», - наголосив Президент.