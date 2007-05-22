Тимошенко розповіла, що її людям коаліція обіцяє зірки з неба

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про наміри оточення прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА зірвати проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «клани, що оточують ЯНУКОВИЧА, не сприйняли його заяву про можливість проведення дострокових виборів».

Враховуючи це, за її словами, вони почали напрацьовувати сценарій, метою якого є уникнути проведення виборів. Сценарій, продовжила Ю.ТИМОШЕНКО, складається з декількох кроків.

Так, сказала лідер БЮТ, першим кроком було намагання оточення В.ЯНУКОВИЧА тимчасово усунути його від проведення переговорів, відправивши на лікування до Барселони.

Другим кроком Ю.ТИМОШЕНКО назвала створення робочої групи, єдиною метою якої є затягти переговорний процес і на якнайдовший термін відстрочити проведення виборів.

Ще одним кроком Ю.ТИМОШЕНКО назвала «безкінечні» переговори Президента Віктора ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА. На її думку, це робиться з метою «заспокоїти» Президента, нейтралізувати усі його можливі дії щодо підготовки майбутніх виборів.

Четвертий крок, за словами В.ТИМОШЕНКО, - це спроба «реанімації» Конституційного Суду, який, на її думку, є корумпованим і недієздатним.

Вона також заявила, що на сьогодні перед КС поставлене завдання у закритому, так званому письмовому режимі уже до кінця тижня прийняти рішення про неконституційність другого указу Президента про розпуск парламенту (указу від 26 квітня).

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що наступним кроком у цьому сценарії є поновлення переговорів з депутатами-опозиціонерами щодо їхнього фактичного приєднання до парламентської коаліції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уже зараз провладні сили ведуть переговори з депутатами від БЮТ, «обіцяють їм зірки з неба», аби вони приєдналися до коаліції.

Як сказала лідер БЮТ, останнім кроком у цьому сценарії є початок процесу відсторонення Президента В.ЮЩЕНКА від влади.

Вона також додала, що оточення В.ЯНУКОВИЧА зараз прагне відтягти проведення виборів на якнайдовший строк, аби потім з’явилася можливість взагалі їх не проводити. «Їм треба виграти час», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.