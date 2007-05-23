Опозиція готує Морозу подарунок до Трійці

Цього тижня з’їзди “Нашої України” і Блоку Юлії Тимошенко позбавлять своїх членів депутатських мандатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрічі у Києві з іноземними інвесторами і дипломатами.

Президент наголосив, що це крайній спосіб, на який готові піти політичні сили, якщо політичний діалог не закінчиться конструктивним результатом.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що це крайній захід, після якого поновити роботу парламенту цього скликання вже буде неможливо.

Виступаючи перед присутніми, він зауважив, що не бачить трагедії у нинішніх подіях в Україні. За словами глави держави, триває складний процес побудови демократії в державі.

Водночас він зазначив, що в країні існує криза, і про це свідчить той факт, що майже 200 народних депутатів не з’являються на засідання парламенту, а 171 з них – написали заяви про складення повноважень.

«Я переконаний, що без апеляції до виборців парламент не вийде з кризи», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що опозиція не повернеться до сесійної зали Верховної Ради, поки не будуть вирішені питання, над якими працює робоча група з підготовки дострокових парламентських виборів, а також не буде названа дата виборів.

Президент переконаний, що відповідь на ці питання має бути побудована на компромісі, а компроміс має полягати в тому, що політичні сили зроблять крок назустріч один одному.

Також у ході виступу В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що стане переможцем у політичному протистоянні. «Ми переможемо, демократія в Україні переможе», - сказав Президент, зауваживши, що розуміє, як це буде нелегко, оскільки він не є радикальним політиком.