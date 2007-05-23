Ющенко зрозумів, що коаліція тягне і щось робить за спинами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що діяльність робочої групи з підготовки до позачергових парлментських виборів уже має бути завершена, а подальші переговори є затягуванням часу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на зустрічі у Києві з іноземними інвесторами і дипломатами Президент сказав, що на сьогодні можливості робочої групи вичерпані. «Сьогодні, на мою думку, робота комісії використовується як затяжка», - сказав він, додавши, що у цей час «за спинами» відбуваються неправові дії.

В.ЮЩЕНКО повторив свою думку, що рішення про дату виборів має бути прийнято цього тижня. «Власне, переговори вже завершені, сторонам вже немає більше що сказати одно одній», - наголосив він.

Президент розповів, що до нього звертаються політичні сили з пропозицією припинити переговори і почати діяти. Водночас В.ЮЩЕНКО сказав, що хотів би, аби уже проведені переговори принесли позитивний результат.

Він також наголосив, що невід’ємною частиною економічної стабільності є стабільність політична, і підкреслив, що політична стабільність може виникнути лише при дотриманні ключових норм демократії.

Президент вчергове наголосив на неконституційних принципах формування парламентської більшості. «Я засвідчую, що парламент, зокрема, парламентська більшість, стали на дорогу політичного шантажу, розквіту політичної корупції», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це свідчить про ревізію результатів виборів і відхід від демократії.

На переконання Президента, єдиним шляхом виходу з цієї ситуації є проведення дострокових виборів. «Хочу заявити, що кожен мій крок, який я здійснюю і буду робити, буде базуватись на правовій основі», - підкреслив глава держави, додавши, що він не буде здійснювати жодного силового кроку.

В.ЮЩЕНКО розповів про складний переговорний процес, який ускладнюється ще й тим, що деякі політичні гравці розуміють, що для них йти на вибори означає зійти з політичної арени. Саме тому, вважає Президент, ідуть маніпуляції, у тому числі і навколо Конституційного Суду.

Говорячи про завдання, які стоять перед українським політикумом, глава держави наголосив, що необхідно забезпечити у майбутньому існування незалежного і ефективного Конституційного Суду, ефективно працюючу Центральну виборчу комісію, а також знайти згоду між політичними силами відносно пакета законопроектів, який має бути ухвалений на засіданні парламенту з метою належного фінансування позачергових виборів, а також зміцнення демократичного статусу дострокових виборів.