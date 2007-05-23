Грач думає, що у Ющенка перегрілась голова

Народний депутат V скликання, член фракції КПУ Леонід ГРАЧ вважає, що призначення Олександра ТУРЧИНОВА на посаду першого заступника секретаря РНБО є спробою перетворити дану структуру в силовий орган для вирішення політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це прямий крок до того, щоб РНБО перетворити в певну силову дубинку», - сказав він.

На думку Л.ГРАЧА, це призначення підтверджує «перегрів в окремо взятій голові ЮЩЕНКА та його команди, оскільки ТУРЧИНОВ уже колись мав причетність до силових структур (УНІАН: О.ТУРЧИНОВ був головою СБУ)». «Це перетворилося на театр абсурду», - сказав він.

Він наголосив, що таке призначення не можна пояснити нічим іншим як «політичною оргією за межами конституційності».

Відповідаючи на запитання, чи можливий силовий розвиток подій, Л.ГРАЧ зазначив, що Президенту і його команді, звичайно, хотілося б вирішити це питання чужими руками, у даному випадку – руками секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА. «Але ПЛЮЩ усіх переграє, бо він такий же гравець і так само любить чужими руками жар загрібати», - наголосив Л.ГРАЧ.