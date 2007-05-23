Станік, Пшеничному та Іващенку заборонили здійснювати повноваження суддів

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва на забезпечення адміністративного позову народного депутата України V скликання Миколи ОНІЩУКА (фракція “Наша Україна”) виніс ухвалу, якою заборонив суддям Валерію ПШЕНИЧНОМУ, Сюзанні СТАННІК та Володимиру ІВАЩЕНКУ здійснювати повноваження суддів Конституційного Суду України, оскільки вони є звільненими з посад.

Про це УНІАН повідомив сам М.ОНІЩУК.

Також, за його словами, в порядку забезпечення позову, зважаючи на можливі незворотні наслідки участі вказаних суддів в судових засіданнях, суд заборонив В.ПШЕНИЧНОМУ, як виконуючому обов’язки голови КС, вести засідання, а також допускати на ці засідання суддів, звільнених з посад, та здійснення ними будь-яких дій, які тягнуть за собою правові наслідки в контексті закону про конституційний суд.

“Це означає, що КС може проводити засідання відповідно до закону про КС за умови наявності кворуму суддів КС без участі ПШЕНИЧНОГО, ІВАЩЕНКА і СТАННІК”, - підкреслив М.ОНІЩУК, додавши, що при кворумі не менше 12 суддів, але без участі зазначених трьох осіб, КС може проводити свої засідання.

Також він зауважив, що, виходячи з судової ухвали, повноваження в.о. голови КС має бути покладено на іншу особу. “Це означає, що продовження засідань КС буде можливим за умови визначення в.о. голови суду замість В.ПШЕНИЧНОГО, який, згідно з цією ухвалою, усунений від виконання функцій судді КС”, - наголосив М.ОНІЩУК.